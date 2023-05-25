Мир 25 мая 2023, 18:58 Перемещение ядерных боеприпасов началось в Белоруссии Лукашенко заявил о начале перемещения российского ядерного оружия на территорию Белоруссии РИА «Новости»

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Перемещение нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссии уже началось. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в эфире Первого канала.

«Нам надо было подготовить места хранения и прочее, <…> поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов», — сказал белорусский лидер.

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Лукашенко уточнил, что президент России Владимир Путин проинформировал его о подписании указа о размещению ядерного оружия в Белоруссии.

Глава государства обратил внимание, что этот процесс проходит в рамках совместных договоренностей о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Он гарантировал сохранность российского арсенала.

«Вы за ядерное оружие не переживайте. <…> Здесь тоже будет все в порядке», — резюмировал Лукашенко.

Накануне министры обороны России Сергей Шойгу и Белоруссии Виктор Хренин подписали документ о нестратегическом ядерном оружии. Хренин отметил важность стратегических союзнических отношений с Россией, учитывая давления со стороны НАТО.