Мир 27 мая 2023, 06:08 Посольство России раскритиковало реакцию США на перемещение ядерного оружия в Белоруссию Посольство РФ в США: Россия и Белоруссия имеют право обеспечивать свою безопасность РИА «Новости»

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Россия и Белоруссия на фоне развязанной против них со стороны США гибридной войны имеют право обеспечивать свою безопасность. Об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне. Текст заявления опубликовали в Telegram-канале диппредставительства.

«Хотели бы подчеркнуть, что речь идет о суверенном праве России и Белоруссии обеспечивать свою безопасность теми способами, которые мы считаем необходимыми в условиях развязанной Вашингтоном против нас широкомасштабной гибридной войны», — указали дипломаты.

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Проводимые меры, как подчеркнули дипломаты, полностью соответствуют международно-правовым обязательствам. В российском диппредставительстве рекомендовали Вашингтону заняться самоанализом, «прежде чем пенять на других».

«Соединенные Штаты на протяжении десятилетий держат внушительный арсенал своего ядерного оружия в Европе. Проводят с союзниками по НАТО „совместные ядерные миссии“. Отрабатывают сценарии применения спецбоеприпасов против нашей страны», — заявили в посольстве России.

Москва и Минск продолжат укреплять и развивать отношения между странами. Сотрудничество необходимо и в военной сфере, на фоне нарастающей враждебности со стороны других государств, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Кремль знает об агрессивных заявлениях в адрес Белоруссии, в том числе и о вмешательстве во внутренние дела республики.