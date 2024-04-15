Мир 15 апреля 2024, 08:58 Байден не выступил с телеобращением после атаки Ирана на Израиль, побоявшись эскалации Politico: Байден не выступил с телеобращением, чтобы не спровоцировать Иран Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

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Американский президент Джо Байден специально вел себя сдержанно после атаки Ирана на Израиль. Он не стал выступать с телеобращением, чтобы не провоцировать эскалацию. Об этом заявило Politico, ссылаясь сразу на несколько чиновников.

Один из собеседников издания отметил, что Байден не планировал выступать перед населением США по поводу конфликта на Ближнем Востоке.

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«Президентское выступление, скорее всего, приведет к эскалации напряженности и может спровоцировать Тегеран», — подчеркнул источник агентства.

Накануне в Белом доме обсудили идею выступления президента США после атаки Ирана на Израиль. Но советники Байдена пришли к выводу, что это может привести к эскалации конфликта.

Иран выпустил по Израилю примерно 150 ракет и свыше 100 дронов. ЦАХАЛ при помощи иностранных военных отбил атаку. Поэтому большинство из ракет и беспилотников не достигли территории страны. Байден сообщил, что Соединенные Штаты направили в Израиль дополнительные силы.