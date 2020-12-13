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    13 декабря 2020, 13:55

    Азербайджан заявил об «антитеррористической операции» в Карабахе

    Алена Макаренко

    Азербайджан заявил об «антитеррористической операции» в окрестностях населенного пункта Гадрут в Нагорном Карабахе. Об этом Министерство обороны написало в Telegram-канале.
    Азербайджан заявил об «антитеррористической операции» в Карабахе

    Солдаты армии Армении не покинули территорию Карабаха в районе Гадрута и совершили несколько диверсий, считают в Азербайджане. В результате погибли четверо военнослужащих, двое ранены, а также травмы получил один мирный житель.

    «Служба государственной безопасности Азербайджана была вынуждена провести антитеррористическую операцию», — говорится в сообщении.

    Представители военного ведомства потребовали от Еревана выполнять положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении. Также Армения должна прекратить провокации в Карабахе.

    Ранее Минобороны Армении сообщило о новых боевых действиях на юге Нагорного Карабаха. Причем в ведомстве заявили, что наступление возобновил Азербайджан. Вооруженные силы Азербайджана продолжают провокации в направлении населенных пунктов Мец-Шен и Хин-Шен в Гадрутском районе. Шесть военнослужащих Армии обороны Армении получили огнестрельные ранения разной степени тяжести.

    Парламент Азербайджана утвердил предложение президента Ильхама Алиева об отмене военного положения начиная с полуночи 12 декабря.

    Дальнейшие вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе неизбежны, считает журналист и политолог Георгий Бовт. Об этом писало агентство Ura.ru.