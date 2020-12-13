«Решительно осуждая это грубое нарушение обязательств, взятых на себя высшим военно-политическим руководством Азербайджана в трехстороннем заявлении о прекращении боевых действий и развертывании российских миротворцев, мы подчеркиваем, что эти действия направлены на обесценивание присутствия российских миротворцев в зоне конфликта», — говорится в документе.

МИД Армении призывал страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ «безоговорочно, четко и адресно» отреагировать на действия Азербайджана, направленные на «нарушение прекращения огня, этнические чистки и захват армянских населенных пунктов».

Шесть военнослужащих Армии обороны Армении получили огнестрельные ранения разной степени тяжести.

Ранее Минобороны Армении сообщило о новых боевых действиях на юге Нагорного Карабаха. Азербайджан возобновил атаки 12 декабря. В свои дома в Нагорном Карабахе 12 декабря вернулись более 630 беженцев. Их сопровождали патрули с российскими миротворцами.

Российские саперы за сутки разминировали более 12 гектаров территории в столице Карабаха Степанакерте. Военные обследовали 130 зданий и вывезли для уничтожения 172 взрывоопасных предмета. Миротворцы из РФ также помогли восстановить 48 опор и 17,2 километра линий электропередачи.

Москва, Баку и Ереван подписали 9 ноября совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Также стороны договорились, что российские миротворцы будут служить на линии соприкосновения в ближайшие пять лет. Отечественные военные следят за соблюдением режима прекращения огня в регионе, разминируют территорию и предоставляют медицинскую помощь местным жителям.