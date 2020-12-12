Азербайджан отменил военное положение с 12 декабря

Пленарное заседаниие парламента Азербайджана прошло в пятницу, 11 декабря. Депутаты вынесли на обсуждение вопрос об утверждении указа президента Азербайджана Ильхама Алиева «Об отмене военного положения». Большинством голосов документ утвердили.

Военное положение действовало в Азербайджане с 28 сентября в связи с вооруженным конфликтом в Нагорном Карабахе.

Война между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе началась 27 сентября. 9 ноября Москва, Баку и Ереван подписали совместное заявление о прекращении огня и вводе в зону конфликта российских миротворцев. Они будут служить на линии соприкосновения ближайшие пять лет. Оппозиция обвинила Пашиняна в том, что он сдал Карабах Азербайджану. Глава армянского правительства заявил, что подписал документ по совету военных ради мира. Он подчеркнул, что у Армении не было достаточно сил, чтобы переломить ситуацию.