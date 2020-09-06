Авиасообщение между Россией и Египтом возобновят на равных условиях

Две компании осуществляют в данный момент координацию с авиационными властями двух стран для подготовки и открытия рейсов с середины сентября. Египет станет пятой страной, с которой Россия возобновила авиасообщение», — приводит агентство слова Карима.

Самолеты «Аэрофлота» отправятся из Москвы в Каир 9 сентября — билеты уже можно купить. EgyptAir на свои рейсы пока билеты не продает.

Депутат парламента Хегази Таха рассказал ТАСС, что закрытие прямых рейсов негативно повлияло на график визитов и встречи официальных лиц и бизнесменов. По его словам, теперь ситуация наладится, а перед странами откроются большие экономические выгоды.

На этой неделе стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами после долгого перерыва из-за коронавируса. Чтобы въехать в эти страны, россиянам потребуется справка об отрицательном результате теста на коронавирус и страховка, которая покроет лечение на случай заболевания COVID-19.