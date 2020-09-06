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    06 сентября 2020, 17:56

    Авиасообщение между Россией и Египтом возобновят на равных условиях

    Андрей Иванов

    Прямое регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром возобновят после полугодового перерыва на паритетной основе. «Аэрофлот» и EgyptAir запустят первые рейсы с середины сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Министерства гражданской авиации Египта Баселя Абделя Карима.
    Авиасообщение между Россией и Египтом возобновят на равных условиях

    Две компании осуществляют в данный момент координацию с авиационными властями двух стран для подготовки и открытия рейсов с середины сентября. Египет станет пятой страной, с которой Россия возобновила авиасообщение», — приводит агентство слова Карима.

    Самолеты «Аэрофлота» отправятся из Москвы в Каир 9 сентября — билеты уже можно купить. EgyptAir на свои рейсы пока билеты не продает.

    Депутат парламента Хегази Таха рассказал ТАСС, что закрытие прямых рейсов негативно повлияло на график визитов и встречи официальных лиц и бизнесменов. По его словам, теперь ситуация наладится, а перед странами откроются большие экономические выгоды.

    На этой неделе стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами после долгого перерыва из-за коронавируса. Чтобы въехать в эти страны, россиянам потребуется справка об отрицательном результате теста на коронавирус и страховка, которая покроет лечение на случай заболевания COVID-19.

    Новости SMI.FM