«Аэрофлот» объявил о возобновлении рейсов в Каир с 9 сентября

«Продажа билетов открыта на официальном сайте авиакомпании», — сказала она. Но при попытке заказать билет на 9 или 10 сентября система на сайте «Аэрофлота» сообщила, что рейсы не найдены.

Сайт «Аэрофлота»

Сегодня стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении взаимного авиасообщения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами. Рейсы в Каир будут выполняться трижды, в Дубай и аэропорт Велана в Мале — дважды в неделю.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сервис по поиску туров за границу, на фоне возобновления регулярного авиасообщения интерес к Египту вырос в пять раз, а поездки в ОАЭ и на Мальдивы российские пользователи стали рассматривать в четыре раза чаще, чем ранее.

Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько заявил, что все три новых направления важны не только для любителей пляжного отдыха, но и для туристических компаний, которые на протяжении полугода не могли работать из-за введенных ограничений в связи с распространением коронавируса. Он напомнил, что все три страны сами заявили о готовности открыть границы для российских туристов.