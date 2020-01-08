Авиабаза США в Ираке подверглась ракетной атаке

Факт атаки на военную базу США в Ираке позже подтвердил американский чиновник, передает агентство Reuters. По его данным, информации о пострадавших или об ущербе в результате ракетной атаки пока нет.

3 января американские военные в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожили главу спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Приказ об уничтожении отдал президент США Дональд Трамп.

Иран, в свою очередь, пообещал отомстить за гибель генерала Сулеймани, на что глава Белого дома пообещал ввести новые санкции. После этого Тегеран окончательно вышел из СВПД, а власти подготовили 13 сценариев мести. Кроме того, иранский парламент принял закон о приравнивании всех военных США к террористам.