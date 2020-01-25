Астронавты вышли в открытый космос и начали чинить МКС

Астронавты вышли в открытый космос, чтобы починить оборудование на МКС. Ремонтные работы продлятся около 6,5 часа.

За пределы Международной космической станции 25 января вышел астронавт NASA Эндрю Морган, а также астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Лука Пармитано. NASA ведет трансляцию ремонтных работ в открытом космосе.

Астронавты должны починить магнитный альфа-спектрометр. Его доставили на МКС весной 2011 года, но через три года прибор сломался, а затем поломки повторились. Предполагается, что астронавты справятся за 6,5 часа. Они должны починить прибор и протестировать его новую систему охлаждения, которую установили в декабре 2019-го.

Магнитный альфа-спектрометр создавали ученые 16 стран, включая Россию. С его помощью планируют найти следы антиматерии и изучить состав первичных космических лучей, а также их состав. Эти данные помогут выяснить, как образовалась Вселенная.

В преддверии 20-й годовщины работы МКС сотрудники Lego создали из конструктора мини-модель станции и запустили ее в в стратосферу. Компания показала запуск на видео и рассказала, что специалисты проводили консультации с экспертами NASA, чтобы модель получилась максимально соответствующей оригиналу.