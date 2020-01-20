NASA купит дополнительное место на российском «Союзе»

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джим Брайденстайн заявил, что Соединенные Штаты намерены и в дальнейшем присутствовать на околоземной орбите.

«Нам нужно еще многое усвоить там», — произнес директор NASA.

Он назвал неразумным отказываться от использования российских «Союзов» для доставки астронавтов на МКС, несмотря на успешные испытания Crew Dragon. Глава организации обозначил вектор развития — наращивание тех возможностей, которые имеются уже сейчас.

«Мы не готовы делать какие-либо корректировки на этом фронте», — отметил он.

Брайденстайн дал понять, что количество астронавтов США на МКС увеличится. Не исключено, что их экспедиции станут более продолжительными.

NASA отказалось от пилотируемых полетов на американских кораблях в 2011 году. Тогда была прекращена программа по использованию многоразовых пилотируемых кораблей Space Shuttle. С того времени астронавты пребывают на МКС только на российских «Союзах».