    20 января 2020, 04:14

    NASA купит дополнительное место на российском «Союзе»

    Светлана Степанова

    Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что США не отказались от своих планов приобрести еще одно место на российском корабле «Союз», чтобы доставить своих астронавтов на Международную космическую станцию. Он сообщил об этом во время брифинга, посвященного финальным испытаниям эвакуационной системы корабля Crew Dragon. Трансляция мероприятия велась на сайте NASA.
    NASA купит дополнительное место на российском «Союзе»

    Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джим Брайденстайн заявил, что Соединенные Штаты намерены и в дальнейшем присутствовать на околоземной орбите.

    «Нам нужно еще многое усвоить там», — произнес директор NASA.

    Он назвал неразумным отказываться от использования российских «Союзов» для доставки астронавтов на МКС, несмотря на успешные испытания Crew Dragon. Глава организации обозначил вектор развития — наращивание тех возможностей, которые имеются уже сейчас.

    «Мы не готовы делать какие-либо корректировки на этом фронте», — отметил он.

    Брайденстайн дал понять, что количество астронавтов США на МКС увеличится. Не исключено, что их экспедиции станут более продолжительными.

    NASA отказалось от пилотируемых полетов на американских кораблях в 2011 году. Тогда была прекращена программа по использованию многоразовых пилотируемых кораблей Space Shuttle. С того времени астронавты пребывают на МКС только на российских «Союзах».