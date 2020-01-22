Модель МКС из Lego запустили в стратосферу. Видео

Lego в преддверии 20-й годовщины работы международной космической станции (МКС) запустила в стратосферу мини-модель станции, собранную из конструктора. На ее создание ушло 864 детали. В комплект вошли Space Shuttle, ракеты «Союз» и солнечные батареи.

Как стало известно Business Insider, представители команды Lego провели консультации с экспертами NASA. Они хотели добиться максимального правдоподобия модели, и, судя по всему, им удалось создать идеальную копию МКС.

Компания выпустила впечатляющее видео, на котором модель показана в полете на высоте около 50 километров над Землей на фоне заходящего Солнца и появляющихся звезд.

С 1 февраля в продажу поступят наборы, в которые вместе с мини-моделью МКС войдут восемь солнечных батарей и несколько космических кораблей разных стран. Стоить комплект будет 69,99 долларов (4340 рублей).

В августе минувшего года компания Lego выпустила специальный набор, посвященный 25-летию выхода на экраны сериала «Друзья». В комплект вошли более тысячи деталей, мебель и фигурки главных героев.