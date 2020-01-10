NASA показало подробный снимок центра нашей галактики

В центре снимка можно увидеть сверхмассивную черную дыру и материал, который питает кольцо вокруг нее. Диаметр кольца составляет около 10 световых лет и долгие годы ученые не могли узнать о его происхождении, так как оно со временем истончалось. Но благодаря новому снимку выяснилось, что в космосе есть материал, который питает это кольцо.

Также ученые впервые смогли разглядеть центральные области Млечного Пути. Ранее это было сложно сделать из-за обилия пыли между нашей планетой и центральной частью галактики. Но теперь, благодаря использованию инфракрасного света, ученые смогли увидеть, что там находятся большие скопления плотного газа и пыли, которые станут основанием для появления новых звезд. При этом массивных гигантов там оказалось в 10 раз меньше, чем считалось ранее.

Источник фото: NASA

Как пояснил доктор наук из Калифорнийского технологического института Мэтью Хэнкинс, понимание того, как происходит рождение звезды в центре нашей галактики, позволит понять, что происходит в отдаленных местах нашей Вселенной.

Обсерватория SOFIA исследовала центральную часть галактики путем изучения волн среднего и дальнего инфракрасного диапазона. На полученных изображениях виден материал, который изучают длинные волны. Путем совмещения съемок сверхгорячих и сверххолодных объектов телескопов «Спитцер» и «Гершель» с данными SOFIA удалось получить этот снимок.