Арутюнян обсудил с Шойгу ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр обороны Армении прилетел в Москву и обсудил главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил сайт Минобороны Армении.

«Находящийся с рабочим визитом в Российской Федерации министр обороны Республики Армения Вагаршак Арутюнян обсудил этот вопрос (ситуацию в Нагорном Карабахе — прим. ред.) во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении министерства.

Накануне армянские военные рассказали о новом наступлении Азербайджана в направлении двух карабахских сел. Ереван предупредил об ответных мерах. Российские миротворцы сообщили о первом случае нарушения перемирия в Гадрутском районе.

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу после того, как Москва, Баку и Ереван подписали совместное заявление. После этого в зону конфликта вошли миротворцы из России. Наши военные следят за соблюдением договоренности и помогают местным жителям: лечат их, восстанавливают поврежденные линии электропередачи и разминируют территорию.