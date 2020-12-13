Российские миротворцы разминировали более 12 гектаров территории в Степанакерте за сутки

«Российские миротворцы провели инженерную разведку и разминирование местности в районе аэропорта Степанакерт, частных домов, приусадебных участков, а также вокруг опор линий электропередачи. За сутки очищено около 12 гектаров территории, обследовано 130 зданий, обнаружено и вывезено для уничтожения 172 взрывоопасных предмета», — говорится в сообщении министерства.

Российские миротворцы помогли восстановить 48 опор и 17,2 километра линий электропередачи. Всего наши инженерные войска уже разминировали более 150 гектаров местности и около 32 километров дорог в Нагорном Карабахе.

Военные из России вошли в Карабах после того, как Москва, Баку и Ереван 9 ноября подписали совместное заявление о прекращении огня в зоне конфликта. Накануне в Минобороны Армении сообщили о новом наступлении Азербайджана в направлении Старого Таглара и Хсаберда. В российском военном ведомстве зафиксировали первый случай нарушения перемирия в регионе после подписания документа.