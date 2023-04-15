Мир 15 апреля 2023, 13:57 Минздрав Судана призвал медиков помочь пострадавшим в столкновениях в Хартуме Al Jazeera: Минздрав Судана призвал медиков вернуться в больницы Хартума для помощи YouTube

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Министерство здравоохранения Судана призвало всех медицинских работников в Хартуме прийти в госпитали и больницы для оказания помощи пострадавшим во время боевых столкновений между отрядами спецназа и армейскими подразделениями. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Мы призываем весь медперсонал вернуться в медицинские учреждения Хартума для оказания помощи всем, кто пострадал в результате вооруженных столкновений в городе», — подчеркнули в ведомстве.

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По данным источника, в результате конфликта пострадали как военнослужащие, так и гражданские лица.

«Десятки раненых и пострадавших доставили в пункты скорой помощи Хартума. Есть серьезные случаи среди гражданского населения, людей привозят с различными травмами», — сообщил представитель комитета врачей Судана.

По его словам, самая напряженная ситуация сложилась в южных районах Хартума.

Открытое боестолкновение между военными и спецназом в Судане началось утром 15 апреля.