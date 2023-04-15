Мир 15 апреля 2023, 13:41 Российское посольство призвало стороны конфликта в Судане к переговорам Российское посольство в Судане: стороны в ближайшие часы должны начать переговоры YouTube

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Столкновения между силами быстрого реагирования и армией Судана не прекращаются в столице страны Хартуме. Стороны как можно скорее должны начать переговоры. Об этом посол России в стране Андрей Черновол заявил ТАСС.

«Мы надеемся, что в ближайшие часы это противостояние <…> превратится в переговоры между противоборствующими сторонами», — сказал он.

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Дипломаты призвали россиян, которые находятся в Судане, оставаться дома и сохранять спокойствие. Для безопасности им рекомендовали не подходить к окнам.

Информации о пострадавших гражданах России в ходе происходящих волнений у посольства пока нет.

Сотрудники российского посольства, отмечали в диппредставительстве, находятся в безопасности. Силы быстрого реагирования взяли под контроль аэропорты Хартума и Мерове и пытались захватить штаб командования регулярной армии.