15 апреля 2023, 13:41
Российское посольство призвало стороны конфликта в Судане к переговорам
Российское посольство в Судане: стороны в ближайшие часы должны начать переговоры
Столкновения между силами быстрого реагирования и армией Судана не прекращаются в столице страны Хартуме. Стороны как можно скорее должны начать переговоры. Об этом посол России в стране Андрей Черновол заявил ТАСС.
«Мы надеемся, что в ближайшие часы это противостояние <…> превратится в переговоры между противоборствующими сторонами», — сказал он.
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Дипломаты призвали россиян, которые находятся в Судане, оставаться дома и сохранять спокойствие. Для безопасности им рекомендовали не подходить к окнам.
Информации о пострадавших гражданах России в ходе происходящих волнений у посольства пока нет.
Сотрудники российского посольства, отмечали в диппредставительстве, находятся в безопасности. Силы быстрого реагирования взяли под контроль аэропорты Хартума и Мерове и пытались захватить штаб командования регулярной армии.
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