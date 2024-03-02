Мир 02 марта 2024, 21:19 Лавров заявил, что власти Армении ведут себя не по-союзнически по отношению к России Лавров: власти Армении решили ухудшать отношения с Россией РИА «Новости»

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Власти Армении сознательно решили взять курс на ухудшение отношений с Россией. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на брифинге для журналистов. Цитату привело РИА «Новости».

«Нам жаль, что армянское руководство приняло, судя по всему, сознательное решение последовательно вести линию на ухудшение отношений с РФ, на обвинения России во всем, что произошло с Нагорным Карабахом — это не по-союзнически, конечно», — сказал дипломат.

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Лавров напомнил, что именно Россия остановила войну в Нагорном Карабахе. Причем это возможно было сделать раньше, но армянская сторона не согласилась. Еще до того, как Азербайджан взял Шушу, президент Росссии Владмир Путин призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна пойти на переговоры. Но тот решил воевать до конца.

«Хотя можно было остановиться гораздо раньше, и там были варианты, которые позволяли вернуть азербайджанских беженцев в Шушу, сохраняя Шушу в составе Карабаха», — заключил Лавров.

На прошлой неделе Никол Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ. Политик объяснил это тем, что блок не выполнил пункты договора по обеспечению безопасности во время боевых действий в Нагорном Карабахе в 2021–2022 годах.