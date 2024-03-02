Мир 02 марта 2024, 22:59 Лавров призвал Армению объявить решение по участию в ОДКБ Лавров: Россия ждет от Армении окончательного решения по участию в ОДКБ РИА «Новости»

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Российская сторона ждет от Армении конкретного решения по своему участию в ОДКБ. Об на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы ждем, когда нам официально подтвердят окончательное решение, говорят: здесь мы подморозим в ОДКБ де-факто, а захотим, де-юре выйдем. ЕврАзЭС нам интересен, потому что мы что-то оттуда получаем», — отметил он.

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По словам министра, это «не очень приглядная картина». Лавров отметил, что армянские партнеры России решили для себя, как они хотят дальше выполнять на взаимной основе договоренности, связывающие с Россией в самых разных интеграционных структурах.

По мнению Лаврова, армянское руководство делает ставку на внерегиональные страны, «которые обещают Еревану помочь во всех бедах». Власти Армении сознательно пошли на ухудшение отношений с Россией, добавил глава МИД.