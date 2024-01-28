Мир 28 января 2024, 20:16 Армения предложила Азербайджану механизм взаимного контроля над вооружениями Пашинян: Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении Unsplash

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Армянская сторона предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении, если процесс заключения мирного договора затянется. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, чьи слова привело агентство Аrmenpress.

Глава правительства посвятил свое выступление Дню армии.

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«Мы предложили Азербайджану также осуществить демилитаризацию границы, также механизм взаимного контроля над вооружениями», — добавил премьер-министр.

Он заявил о приверженности республики мирной повестке дня. Страна от нее не отступит, подчеркнул Пашинян.

Ранее премьер-министр заявил, что Армения рассчитывает на взаимные гарантии от Азербайджана об отсутствии территориальных претензий в будущем. В дипломатических текстах всегда присутствуют подтексты об определенных рисках, напомнил Пашинян.