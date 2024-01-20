20 января 2024, 18:45
Армения и Азербайджан потребовали друг от друга дополнительных гарантий
Пашинян: Ереван готов гарантировать отсутствие территориальных претензий к Баку
В Армении рассчитывают на взаимные гарантии от Азербайджана об отсутствии территориальных претензий в будущем. Об этом премьер Никол Пашинян сообщил на встрече с членами правящей партии «Гражданский договор». Его процитировало РИА «Новости».
«Мы ожидаем от Азербайджана гарантий, что [республика] не хочет оставить скрытые между строк доводы для будущих территориальных претензий», — отметил Пашинян.
Реклама
По словам политика, со стороны Армении также готовы дать аналогичные гарантии, ведь они не могут быть односторонними.
Армянский премьер напомнил, что в дипломатических текстах всегда присутствуют подтексты об определенных рисках территориальных претензий, «если не сейчас, то в будущем».
Пашинян указал на более или менее активные прямые контакты между Арменией и Азербайджаном, главной темой которых является работа над мирным договором.
Ранее он отмечал, что Армении требуется новая конституция на фоне существенных изменений в мире и регионе.
Армения
Обострение в Нагорном Карабахе
Азербайджан
Реклама
Реклама