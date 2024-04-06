Мир 06 апреля 2024, 10:19 Армения опровергла сообщения о скоплении войск на границе Минобороны Армении опровергло азербайджанские данные о скоплении войск у границы РИА «Новости»

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Армения концентрирует свои вооруженные силы на границе с Азербайджаном в направлении Зангезура. Такая информация появилась на азербайджанском новостном портале Axar.az.

«Армения концентрирует свои вооруженные силы на условной границе в направлении Восточного Зангезура», — передавали авторы материала.

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Однако Министерство обороны Армении в пресс-релизе опровергло сообщение азербайджанского СМИ. В ведомстве уточнили, что была «обычная пересменка подразделений».

«Азербайджанская пропагандистская машина накануне распространила ложную информацию, пытаясь представить обычную пересменку подразделений ВС Армении как якобы скопление на передовой», — передали в армянском Минобороны.

Ранее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле позиций сил на границе. Атака произошла 5 апреля в районе сел Чинари и Верин Шоржа. В конце марта армянский премьер-министр Никол Пашинян говорил, что Азербайджан ищет повод для новой большой войны, политик предполагал, что конфликт начнется уже в апреле.