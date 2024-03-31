Мир 31 марта 2024, 04:15 «Ищут повод». Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке к большой войне Пашинян: власти Азербайджана ищут повод для новой войны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан ищет повод для новой большой войны. Об этом он сказал на встрече с однопартийцами. Видеозапись выступления политик разместил в Facebook*.

«Мы никогда не претендовали на территорию данных сел. Это надо очень четко констатировать, особенно в тех условиях, когда для нас очевидно, что Азербайджан пытается найти повод для начала новой широкомасштабной войны в регионе», — сказал Пашинян.

Реклама

По его словам, Армения не претендует на эти села, как и на другие территории, выходящие за международно признанные границы страны.

Ранее Пашинян заявил, что война с Азербайджаном начнется в течение недели, если Армения не передаст соседней стране приграничные села. Об этом политик сказал на встрече с жителями этих сел, пообещав им дополнительные компенсации.

* Facebook — соцсеть принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.