Мир 19 марта 2024, 12:23 Пашинян заявил об угрозе войны с Азербайджаном к концу недели РИА «Новости»

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Если Армения не выполнит требования Азербайджана о передаче приграничных сел, война может начаться еще до конца недели. На это указал армянский премьер Никол Пашинян на встрече с жителями населенных пунктов.

Он назвал важной задачей создание границы, которая станет преградой для стрельбы «с международной точки зрения». Пашинян пообещал, что жителей приграничных сел обеспечат всем необходимым, в том числе дополнительными компенсациями.

«Но я хочу описать другой сценарий. Мы можем отсюда выйти, пойти и сказать: нет этого, этого, этого. Это означает, что к концу недели начнется война», — процитировало премьера Армении РИА «Новости».

Никол Пашинян спрогнозировал, что для него все закончится упреками сельчан в бездействии.

В начале марта власти Азербайджана потребовали от Армении уйти из четырех сел, которые расположены на территории, отделенной от основной части страны. Это населенные пункты Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы. В Азербайджане считают, что села принадлежат им и «подлежат немедленному освобождению».