Мир 05 апреля 2024, 19:47 Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле позиций сил на границе МО Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстреле позиций сил РИА «Новости»

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Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле позиций сил на границе. С аналогичным заявлением выступила азербайджанская сторона, сообщил «Царьград».

По данным ведомства Армении, атака произошла 5 апреля в районе сел Чинари и Верин Шоржа. Там назвали дезинформацией сообщение Минобороны Азербайджана о том, что армянская сторона открыла огонь по позициям республики.

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Азербайджанское оборонное ведомство также сообщило, что ВС Армении с целью создания почвы для очередных провокаций попытались провести работы по совершенствованию траншеи перед позициями армии Азербайджана.

«В результате принятых подразделениями азербайджанской армии неотложных мер проводимые работы были немедленно остановлены», — подчеркнули в МО.

В конце марта армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Азербайджан ищет повод для новой большой войны. Он также прогнозировал, что конфликт начнется уже в апреле.