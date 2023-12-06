Мир 06 декабря 2023, 23:53 Арестович обвинил Буданова в присвоении «чужих заслуг» в деле убийства Кивы Арестович: глава ГУР Буданов пиарится на убийстве экс-депутата Рады Кивы Официальный сайт президента Украины

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Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов пиарится на убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кива, пытаясь присвоить себе «чужие заслуги». Об этом сообщил в своем Telegram-канале бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович.

Он признался, что его удивила слишком быстрая реакция украинской разведки на убийство Кивы.

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«Попытки ГУРа медийно перехватывать чужие заслуги, начиная с Крымского моста, давно вызывает у меня стойкое удивление», — поделился Арестович.

Он при этом добавил, что кто-то регулярно дезинформирует СМИ, украинский народ и западных партнеров, а также «сеет зерна вражды между спецслужбами», подставляя тех, кто честно выполняет свою работу.

Ранее спикер ГУР Андрей Юсов подтвердил гибель Кивы в ходе спецоперации СБУ.

Тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли в парковой зоне отеля «Величъ Country Club». Это произошло в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. На голове Кивы были видны следы травм. Медики не смогли реанимировать политика и констатировали его смерть.

Кива покинул Украину в январе 2022 года, поддержав решение России о проведении специальной военной операции. Позже украинский суд заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы по делу о государственной измене. В своей последней записи в своем Telegram-канале политик призвал Владимира Зеленского покончить жизнь самоубийством.

Алексей Арестович внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.