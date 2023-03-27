Мир 27 марта 2023, 19:59 Арахамия допустил возможность новой мобилизации на Украине Арахамия: если Россия разместит ТЯО в Белоруссии, на Украине возможна допмобилизация РИА «Новости»

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В случае, если Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие, на Украине придется провести дополнительную мобилизацию. Об этом в эфире Sky News заявил глава фракции правящей украинской партии «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия. Часть записи опубликовала в соцсетях телеведущая Кэй Барли, сообщил РБК.

«Я думаю, мы столкнемся с настоящим вызовом открытия второго фронта. Это примерно, думаю, более чем одна тысяча километров <…> потенциального фронта с Белоруссией», — пояснил он.

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По его словам, при таком сценарии украинской армии будет нужно больше людей. Для контроля линии фронта, по подсчетам парламентария, потребуется около восьми бригад.

Президент России Владимир Путин заявил о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии 25 марта. К июлю на территории республики построят хранилище для ядерных вооружений, уточнил он.

По словам Путина, вопрос о размещении ядерного оружия ставил лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Глава государства добавил, что еще одним поводом для этого решения стали планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.