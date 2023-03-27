Мир 27 марта 2023, 04:10 Польша испугалась размещения Россией ТЯО в Белоруссии Пресс-секретарь МИД Польши Ясина: передача Минску ТЯО усилит напряжение в регионе piqsels

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Польша высказала свои опасения в связи с планами России установить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. По мнению пресс-секретаря польского МИД Лукаша Ясина, договоренности Минска с Москвой в этом вопросе создают риск «в части нераспространения ядерного оружия». Об этом дипломат написал в своем Twitter.

До этого глава Евродипломатии Жозеп Боррель отметил, что ЕС введет дополнительные санкции в том случае, если Белоруссия поддержит план о размещении на своей территории российского тактического ядерного оружия.

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Вице-президент Болгарии Илияна Йотова на фоне новости о размещении ТЯО призвала все страны, заинтересованные в решении украинского вопроса, приступить к мирным переговорам в ближайшее время.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что Минск и Москва договорились о размещении в Белоруссии ТЯО, при этом не нарушая режим нераспространения. Глава государства подметил, что Россия не передает своего ядерного оружия, а лишь делает то, что делали Соединенные Штаты на протяжении нескольких десятилетий.