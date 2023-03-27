Мир 27 марта 2023, 19:39 Решение Путина о ядерном оружии в Белоруссии назвали сигналом для США GT: Путин послал США сигнал по конфликту на Украине решением по ядерному оружию РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин объявил о решении разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Этот шаг является своеобразным сигналом для Вашингтона по конфликту на Украине, отметила газета Global Times.

«Москва надеется показать, что если Вашингтон и Запад продолжат вмешательство в украинский конфликт или начнут поставлять ОМУ, то Россия будет и дальше принимать меры по противодействию», — подчеркнули в публикации.

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Реакция Соединенных Штатов на планы России по размещению ядерного оружия в соседней республике говорит о желании американской стороны «не раздражать Москву».

В Пентагоне на заявление Путина отреагировали крайне осторожно. По словам его представителя, США не увидели никаких признаков подготовки российской стороной к применению атомного оружия.

В то же время администрация Джо Байдена намерена достичь поставленных целей, «измотав» Россию своим вмешательством в конфликт на Украине, резюмировал автор статьи.

Президент России Владимир Путин 25 марта сообщил, что Российская Федерация планирует закончить строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии к 1 июля 2023 года.