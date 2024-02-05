Власть 05 февраля 2024, 11:37 Такер Карлсон не стал отрицать возможное интервью с Путиным Журналист Такер Карлсон в Москве не опроверг слухи об интервью с Путиным Kremlin Pool/Global Look Press

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Американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву. Он заявил, что хотел бы пообщаться с местными жителями, и не стал отрицать планы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщили «Известия».

«Посмотрим», — ответил он на вопрос о возможном интервью с главой государства.

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Такер Карлсон назвал сумасшедшими американские СМИ, которые сделали сенсацию из его поездки в Россию. Он заявил, что давно хотел посмотреть страну, пообщаться с россиянами и посмотреть, как «все устроено». Журналист признался в любви к Москве и назвал ее красивым городом.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Такер Карлсон попросил об интервью с Владимиром Путиным. Такая возможность напугала политиков-демократов, сообщила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин. Она сказала, что таких журналистов, как экс-ведущий Fox News, невзлюбили за критику американской власти.