Мир 07 февраля 2024, 05:49 Американские журналисты раскритиковали Карлсона из-за его интервью с Путиным Журналист CNN Аманпур рассказала о ежедневных запросах на интервью с Путиным РИА «Новости»

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Международный корреспондент CNN Кристиан Аманпур упрекнула коллегу по цеху Такера Карлсона, заявив, что журналисты якобы постоянно пытаются взять интервью у российского лидера Владимира Путина. Ее слова передало РИА «Новости».

«Неужели Такер действительно думает, что мы, журналисты, не пытаемся взять интервью у президента Путина каждый день с момента начала спецоперации на Украине?» — заявила она.

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Корреспондент отметила, что журналисты продолжат просить об интервью, как «делают это уже много лет».

Пользователи соцсети X отреагировали на ее слова негативно. По их мнению, сотрудники CNN не являются журналистами, потому что телеканал работает на Демократическую партию Штатов.

Ранее стало известно, что Такер Карлсон возьмет интервью у Путина. По словам публициста, встречу с лидером России планировали несколько месяцев.