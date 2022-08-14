Amnesty International захотела разобраться, что не так с ее докладом о военных преступлениях Украины

Неправительственная организация Amnesty International сообщила, что доклад о нарушении военного права Украиной проверят «независимые эксперты». Об этом написало агентство dpa со ссылкой на заявление Amnesty International.

В немецком отделении организации заявили, что результаты доклада «не были переданы с той деликатностью и точностью», котору ожидали от Amnesty International. Доклад передадут на изучение независимым экспертам.

В организации заявили, что хотели бы принять непосредственное участие в работе, чтобы «понять, что именно пошло не так и почему, чтобы извлечь из этого уроки и улучшить нашу работу в области прав человека». В Amnesty International подчеркнули, что расследование будет тщательным, так как его результат очень важен.

Правозащитная организация 4 августа опубликовала доклад, в котором обвинила ВСУ в нарушениях международных гуманитарных норм. В частности, речь шла о размещении вооружения в школах и больницах, что подвергает риску мирное население.

Украинский президент Владимир Зеленский осудил Amnesty International и назвал доклад попыткой «амнистировать Россию». Amnesty International принесла извинения Украине за боль, нанесенную отчетом об истинном положении дел в рамках специальной операции, но не отказалась от его выводов.