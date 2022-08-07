Amnesty International извинилась перед Украиной за причиненную боль

Американская правозащитная организация Amnesty International принесла извинения Украине за боль, принесенную отчетом об истинном положении дел в рамках специальной операции, но не отказалась от его выводов. Заявление представителя компании привело Reuters.

«Мы глубоко сожалеем о гневе и стрессе, который вызвал у правительства Украины наш отчет о тактике ведения боевых действий со стороны ВСУ», — говорится в заявлении.

Amnesty International подчеркнула, что основной задачей остается защита гражданского населения в любом конфликте, включая украинский.

«Мы приносим извинения за неудобства, но не отказываемся от сделанных выводов», — добавили в организации.

Ранее Amnesty International выпустила доклад, в котором обвинила украинских военнослужащих в нарушении международного гуманитарного и военного права. Авторы отчета сообщили о применении систем вооружения в больницах, школах и социальных объектах, что подвергает опасности гражданское население.

На организацию с критикой обрушился президент Украины Владимир Зеленский, а газета The Times назвала правозащитников российскими пропагандистами.