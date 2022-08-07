Amnesty International извинилась перед Украиной за причиненную боль
Amnesty International извинилась за причиненную боль от отчета, но не отказалась от выводов
Американская правозащитная организация Amnesty International принесла извинения Украине за боль, принесенную отчетом об истинном положении дел в рамках специальной операции, но не отказалась от его выводов. Заявление представителя компании привело Reuters.
«Мы глубоко сожалеем о гневе и стрессе, который вызвал у правительства Украины наш отчет о тактике ведения боевых действий со стороны ВСУ», — говорится в заявлении.
Amnesty International подчеркнула, что основной задачей остается защита гражданского населения в любом конфликте, включая украинский.
«Мы приносим извинения за неудобства, но не отказываемся от сделанных выводов», — добавили в организации.
Ранее Amnesty International выпустила доклад, в котором обвинила украинских военнослужащих в нарушении международного гуманитарного и военного права. Авторы отчета сообщили о применении систем вооружения в больницах, школах и социальных объектах, что подвергает опасности гражданское население.
На организацию с критикой обрушился президент Украины Владимир Зеленский, а газета The Times назвала правозащитников российскими пропагандистами.