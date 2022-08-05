Зеленский возмутился из-за доклада Amnesty International о преступлениях ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский осудил правозащитную организацию Amnesty International из-за доклада о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило издание «Украинская правда».

Зеленский посчитал, что своими действиями Amnesty International пытается «амнистировать» Россию.

«Если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор вроде бы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время — игнорируется, то с этим нельзя мириться», — заявил украинский лидер.

Ранее Amnesty International показала общественности доклад, где уличила Украину в нарушении международного права. Представители организации задокументировали случаи, когда украинские силы подвергли риску гражданское население и нарушили военное право.

Организация обвинила ВСУ в размещении личного состава в школах и жилых районах с большим скоплением людей. В частности, военные превратили здание университета в Бахмуте в свою базу.