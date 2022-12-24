Мир 24 декабря 2022, 19:26 Американцы призвали прекратить помощь Украине из-за шутки Зеленского про Patriot Американские пользователи Twitter ответили Зеленскому, попросившего Байдена ЗРК Patriot Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Американские пользователи Twitter раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского, который попросил у коллеги из США Джо Байдена побольше зенитных ракетных комплексов Patriot. Юзеры призвали перестать оказывать помощь киевскому режиму. Свое мнение они выразил под постом телеканала CNN.

Во время пресс-конференции в Вашингтоне журналист спросил у Зеленского, что будет, когда власти страны получат дорогие американские системы противовоздушной обороны. Президент Украины в шутку сказал, что «отправит очередной сигнал» Байдену для поставок еще большего количества ЗРК.

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«Может, хватит вооружать их?» — спросил один из пользователей.

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Некоторые назвали Зеленского марионеткой, которая дерзит США. Часть юзеров обвинили лидера киевского режима в желании получить не только деньги от Штатов, но и их войска.

«Где 50 миллиардов, которые ты у нас уже украл?» — высказался пользователь под ником Ordinary Rebel.

Еще один добавил, что Зеленского вместе с Байденом нужно «упечь в тюрьму».

Президент Украины в середине недели приехал в Вашингтон. Там он встретился с главой Белого дома и представителями конгресса США. Обозреватель Bloomberg заявил, что эта поездка Зеленского не принесет Украине ничего хорошего.