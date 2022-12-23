Мир 23 декабря 2022, 03:22 Поездка Зеленского в США не принесет Украине ничего хорошего — СМИ Bloomberg: поездка Зеленского в США не принесет Украине ничего хорошего РИА «Новости»

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Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США говорит о наличии проблем в его стране. Таким мнением поделился в своей статье для издания Bloomberg обозреватель Хэл Брендс.

«Зеленского не было бы в Вашингтоне, если бы все было хорошо», — написал он.

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Автор статьи отметил, что некоторые представители Пентагона нервничают из-за того, что помощь Украине истощает запасы боеприпасов, предназначенных для собственных военных планов США. Чем дольше будет продолжаться вооруженный конфликт, чем чаще американские политики будут задумываться о непредвиденных обстоятельствах, с которыми могут столкнуться Соединенные Штаты.

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По словам Брендса, нервничают не только американские чиновники, но и украинские власти. Сейчас администрация президента США Джо Байдена обещает предоставить новый пакет военной помощи, но в 2023 году ситуация может измениться.

«Неясно, превратятся ли сегодняшние овации в открытую чековую книжку в следующем году», — подчеркнул обозреватель издания.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поставки вооружения на Украину увеличивают шансы на переговоры с Россией.