Мир 22 декабря 2022, 05:04 Зеленский намекнул США на необходимость дать Украине танки и самолеты Президент Украины Зеленский: ВСУ смогут управлять американскими танками и самолетами США Pxhere

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Украина не просит США вступать в военный конфликт с Россией на ее территории, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Он также добавил, что бойцы ВСУ идеально справятся с управлением американскими танками и самолетами. Об этом президент Украины заявил в ходе выступления на совместной сессии обеих палат Конгресса США, сообщил ТАСС.

«Я считаю, что в нашем союзе (с США — прим. ред.) не должно быть табу. Украина никогда не просила, чтобы американские солдаты вели бои в нашей стране вместо нас. Я заверяю вас, что украинские солдаты способны идеально справиться с управлением американскими танками и самолетами самостоятельно», — сказал Зеленский.

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В своем выступлении украинский лидер призвал американских конгрессменов нарастить санкционное давление на Россию.

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Зеленский прилетел в Вашингтон вечером в среду, 21 декабря. Самолет, на борту которого был украинский лидер, приземлился вблизи Вашингтона. После этого Зеленский отправился в Белый дом. Там его встретил президент США Джо Байден. Во время пресс-конференции после переговоров американский лидер заявил, что Штаты продолжать наращивать военную помощь Украине.

На совместной пресс-конференции глава Белого дома, в частности, сказал, что бойцам ВСУ потребуется некоторое время, чтобы научиться использовать американские зенитно-ракетные комплексы Patriot. Байден добавил, что батарея Patriot станет «еще одним важнейшим средством для Украины».