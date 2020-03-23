    23 марта 2020, 16:19

    Тягачев: Россия не будет отказываться от участия в Олимпиаде

    Анастасия Кременчугская

    Леонид Тягачев, почетный президент Олимпийского Комитета России, в беседе с НСН сообщил, что РФ не планирует отказываться от участия в Олимпиаде, как это сделали Канада и Австралия.

    Тягачев заявил, что российские спортсмены буду готовиться к Олимпийским играм, пока МОК их не отменит.

    «Готовиться надо, при возможности участвовать. Также и у нас есть определенные требования к участию нашей команды — допуск под нашим флагом, с нашим гимном — о чем мы просим, судимся и доказываем. Поэтому ожидаем лучших времен состояния политики в целом и медицины в частности», — поделился президент.

    Он также поделился, что Россия не последует за Канадой и Австралией. Тягачев подчеркнул, что обе эти страны не особо сильны в летних видах спорта.