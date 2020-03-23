Тягачев: Россия не будет отказываться от участия в Олимпиаде

Тягачев заявил, что российские спортсмены буду готовиться к Олимпийским играм, пока МОК их не отменит.

«Готовиться надо, при возможности участвовать. Также и у нас есть определенные требования к участию нашей команды — допуск под нашим флагом, с нашим гимном — о чем мы просим, судимся и доказываем. Поэтому ожидаем лучших времен состояния политики в целом и медицины в частности», — поделился президент.

Он также поделился, что Россия не последует за Канадой и Австралией. Тягачев подчеркнул, что обе эти страны не особо сильны в летних видах спорта.