Коронавирус в России и мире. Главное на 24 марта

Олимпиаду могут перенести на 2021 год. Россияне закупили консервы, макароны и туалетную бумагу. В Москве и Подмосковье объявили карантин для пожилых.

Статистика

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, всего в мире подтверждено почти 375,5 тысячи случаев заражения коронавирусом.

По числу смертей лидирует Италия — 6077 человек. Затем идут Китай (3153), Испания (2207), Иран (1812), Франция (860), Великобритания (335), Нидерланды (213), Германия (123).

В России, по состоянию на утро 23 марта, число заразившихся коронавирусом составляло 438 человек (рост за сутки — 71 больной, все из Москвы).

Коронавирус в России

Москва и Подмосковье вводят домашний карантин для жителей старше 65 лет, а также для всех, у кого есть тяжелые хронические заболевания. С 26 марта до 14 апреля они смогут выйти из дома только при крайней необходимости — в магазин или аптеку. Также пожилым москвичам выплатят по четыре тысячи рублей, жителям Подмосковья — по три тысячи.

На прошедшей неделе россияне стали массово закупать крупы, консервы, макароны и туалетную бумагу. Спрос на некоторые товары подскочил на треть, а то и вдвое. Однако уже к выходным ажиотаж спал. О том, что можно приготовить из запасов гречки, — разбирался «360».

Главный внештатный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова лишилась работы. Кроме того, против нее возбудили уголовное дело — чиновница летала в Мадрид, а вернувшись, вместо карантина читала лекции и проводила встречи. Она стала нулевым пациентом с коронавирусом в регионе.

Главврача Калужской областной клинической больницы Владимира Кондюкова уволили за то, что он улетел в отпуск в Таиланд. Его недосчитались во время заседания регионального правительства. Глава области решил, что во время эпидемии ездить за границу не следует.

Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев пришел на службу в респираторе, чем вызвал смех прихожан. Официально в РПЦ советуют ходить в церковь только на причастие. А молиться можно и дома.

Российские власти дополнительно закупят аппараты искусственной вентиляции легких на семь миллиардов рублей. В то же время некоторые богачи, по данным The Moscow Times, приобретают такие аппараты для своих домашних клиник.

Коронавирус в мире

Член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд заявил журналистам, что Олимпиаду 2020 года в Токио перенесут.

«На основании информации, имеющейся у МОК, решение об отсрочке принято», — отметил он. Паунд предположил, что Игры пройдут в 2021 году.

Ранее Австралия, Канада и Норвегия отказались отправлять своих спортсменов на Олимпийские и Паралимпийские игры из-за пандемии COVID-19.

Россия направила в Италию 14 самолетов с военными специалистами для помощи в борьбе с эпидемией. Россияне будут заниматься дезинфекцией и профилактикой болезни.

Британцев переводят на домашний карантин из-за коронавируса. Он продлится минимум три недели. В стране закрываются магазины кроме тех, где продаются товары первой необходимости. Запрещено собираться более чем по двое (за исключением членов семей). Выходить из дома можно будет на работу (если ее нельзя делать удаленно) и в магазин. Полиция будет штрафовать нарушителей карантина.

По прогнозам экономистов, пандемия коронавируса запустила масштабный экономический кризис, сравнимый с рецессией 2008–2009 годов. В МВФ ожидают, что восстановление экономики произойдет в 2021 году.

В Минске провели воздушный крестный ход — окропили город святой водой для защиты от коронавируса. Ранее президент страны Александр Лукашенко советовал для защиты от заразы пить водку и ходить в сауну, а закрытие границ называл «несусветной глупостью».