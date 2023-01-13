Мир 13 января 2023, 06:55 Американцы отказались пускать на обучение в Оклахому неопытных украинских военных Сенатор Дам потребовал ради безопасности не пускать военных ВСУ на обучение в Оклахому Unsplash

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Неопытные украинские военные могут по ошибке выстрелить из зенитного ракетного комплекса Patriot по американцам, поэтому не стоит пускать их на обучение в Оклахому. Такое прошение подал сенатор-республиканец из Оклахомы Натан Дам. Он рассказал о своем протесте в Twitter.

Политика обеспокоил тот факт, что Пентагон решил отправить бойцов Вооруженных сил Украины на обучение работе с этой системой противовоздушной обороны в его штат. Он подал резолюцию SCR2 и потребовал отказать им в доступе на территорию Оклахомы. Натан Дам объяснил, что не хотел бы повторения ситуации с Польшей, когда украинские войска выпустили по ней свою ракету.

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«Последнее, что нам нужно, это чтобы они по ошибке выпустили ракету по Оклахоме, убив наших граждан, как они это сделали с невинными поляками», — написал сенатор.

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Он призвал сделать репост этого твита всех, кто считает, что конфликт на Украине не касается США и иностранным солдатам не место на территории штата.

Американское правительство одобрило поставку Украине ЗРК Patriot, однако в Пентагоне назвали условие — украинские военные должны пройти обучение. Система, состоящая в том числе из вспомогательных машин со станциями управления, радарами и генераторами, появится на поле боя только через несколько месяцев.

В Люблинском воеводстве на приграничной территории Польши 15 ноября упала ракета, предположительно украинских ПВО. Погибли два человека.