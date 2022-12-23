Мир 23 декабря 2022, 16:22 Эффективность переданных Украине ЗРК Patriot против российского оружия поставили под сомнение Офицер ДНР Ситх: передача Украине ЗРК Patriot не изменит ход спецоперации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые получит Украина, эффективны только против целей на больших и средних высотах. Сбить беспилотники, а также гиперзвуковые ракеты России эта система не в состоянии. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал офицер Донецкой Народной Республики с позывным Ситх.

Военный пояснил, что Patriot выполняет такие же функции, как российские зенитно-ракетные комплексы С-300, С-400 и С-500.

Реклама

«Patriot закроет небо для стратегической авиации России в радиусе действия. Но мы и раньше не применяли дальнюю авиацию в воздушном пространстве Украины, поэтому каких-то изменений в ведении спецоперации не будет», — заявил Ситх.

Реклама

Офицер добавил, что опасности для беспилотников «Герань» и легких разведывательных дронов американский комплекс не представляет. Количество снарядов, которые получит Украина, слишком маленькое, чтобы тратить их для уничтожения таких целей.

Перехватить гиперзвуковые ракеты «Кинжал» или «Авангард» американская система не сможет. Также она не способна сбивать летящие на низкой высоте штурмовики и ударные вертолеты. По словам Ситха, Patriot — это хорошая система, но разработанная в прошлом веке, а против современного оружия она не особо применима.

Первый комплекс Patriot украинские военные получат в рамках пакета помощи от Пентагона, который составит 850 миллионов долларов. Это дополнительный транш, который добавят к одному миллиарду долларов военной помощи, одобренному президентом США Джо Байденом.

Американский лидер на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил, что бойцам ВСУ нужно пройти обучение для использования Patriot.