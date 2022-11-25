Мир 25 ноября 2022, 21:33 ВСУ нашли подтверждения, что упавшая в Польше ракета не была украинской Кулеба: у ВСУ есть данные, что упавшая в Польше ракета не принадлежит Украине Pxhere

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ВСУ получили данные о том, что упавшая в Польше ракета не принадлежит киевским властям. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью французской газете Parisien.

Он отметил, что власти страны слышали обвинения в свой адрес из-за падения ракеты на территории Польши. Однако никто не предоставил доказательств причастности Украины к случившемуся.

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«Мы не видели доказательств. У наших военных есть информация, согласно которой это не наша ракета», — сказал Кулеба.

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Дипломат заверил, что Украина готова обменяться «элементами». После этого, по его мнению, киевские власти и Запад придут к общим выводам, которые страна примет, «какими бы они ни были».

Кулеба добавил, что Украина открыто участвует в расследовании дела вместе со службами Польши.

Две ракеты упали в Люблинском воеводстве 15 ноября. Погибли два жителя Польши. После случившегося некоторые СМИ пытались обвинить в диверсии Россию.

Позже польский президент Анджей Дуда подтвердил, что снаряды принадлежали украинской системе ПВО. Обозреватели зарубежного издания заявили, что Украина и Польша специально дезинформировали США о непричастности киевского режима к падению ракеты.