Мир 25 декабря 2022, 22:48 Озвучено условие для передачи Украине ЗРК Patriot Politico: США не передадут Украине ЗРК Patriot, пока ВСУ не пройдут обучение РИА «Новости»

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США не передадут Украине зенитный ракетный комплекс Patriot, пока украинские военные не пройдут обучение. Об этом говорится в материале газеты Politico.

В материале приводятся слова представителя Пентагона. Из них следует, что, скорее всего, на поле боя еще много месяцев не появится система, в которую входит несколько вспомогательных машин со станциями управления, радарами и генераторами.

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«Военные не передадут ее Украине до тех пор, пока украинцев полностью не обучат тому, как ее использовать», — отметил он.

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На обучение военных ВСУ, как отмечают источники газеты, нужно несколько месяцев. Для обеспечения работы комплекса потребуется 90 прошедших специальную подготовку военнослужащих.

Ранее Запад заявил, что бойцов ВСУ научат работать с этими зенитными ракетными комплексами в США или в Германии. Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Алексей Ярошенко заявил в беседе с «360», что этим планам украинских союзников не суждено сбыться. За пультом управления ЗРК Patriot будут находиться военные НАТО, поскольку никто не допустит «туземцев» к секретам современного оружия.

Пользователи американского сегмента Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который попросил у главы Белого дома Джо Байдена побольше американских ЗРК Patriot. Юзеры постом телеканала CNN призвали перестать оказывать помощь киевскому режиму.