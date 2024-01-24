Происшествия 24 января 2024, 13:25 Второй Ил-76 с украинскими военнопленными успели спасти — Картаполов Депутат Картаполов: второй самолет Ил-76 с пленными экстренно развернули РИА «Новости»

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На обмен военнопленными летели два самолета Ил-76. После того как один из них сбили, второй развернулся и спас 80 бывших украинских военнослужащих, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его процитировал «Московский комсомолец».

На рухнувшем в Белгородской области борту, по его словам, находились 65 военнопленных. Еще 80 человек летели в другом самолете. Андрей Картаполов заявил, что их удалось спасти.

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«Следом летел второй самолет Ил-76, который вез еще порядка 80 военнопленных. Его успели развернуть», — сказал он.

Власти Украины, по словам депутата, знали о готовящемся обмене военнопленными и о том, каким образом их доставят. Несмотря на это, самолет сбили. Андрей Картаполов заявил, что удар нанесли тремя ракетами американского зенитного ракетного комплекса Patriot или немецкого IRIS-T.

Ил-76 рухнул днем 24 января в районе хутора Кривой. Кроме пленных, на нем летели шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Крушение сняли на видео.