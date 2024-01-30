Происшествия 30 января 2024, 10:16 Обломки самолета Ил-76 начали вывозить с места крушения в Белгородской области РИА «Новости»: обломки сбитого ВСУ Ил-76 начали вывозить с места крушения РИА «Новости»

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В Белгородской области с места крушения начали вывозить обломки сбитого украинской ракетой военно-транспортного самолета Ил-76. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщило РИА «Новости».

По мнению собеседника агентства, вывоз может быть связан с необходимостью последующей выкладки самолета в специальном ангаре для точного установления причин крушения.

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«И убеждения мировой общественности [в несправедливости доводов властей Украины] », — добавил он.

ВСУ сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью 24 января. На борту были шесть членов экипажа, 65 украинских пленных, которых везли на обмен, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ. Все они погибли.

Накануне, 29 января, стало известно, что специалисты получили предварительную расшифровку бортовых самописцев Ил-76.

«Предварительные данные уже получили. Расшифровка займет около получаса, после чего начнется ее осмысление», — указал источник РИА «Новости».