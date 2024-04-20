Мир 20 апреля 2024, 04:11 Американского бизнесмена посадили на 6 лет из-за обхода санкций против России В США на 6 лет посадили бизнесмена Анслана из-за обхода антироссийских санкций Freepik

Читать 360tv в

В США на шесть лет отправили в тюрьму предпринимателя, главу компании Metalhouse LLC Джона Кэна Анслана за содействие обходу санкций против России. Об этом заявили в пресс-релизе американского Минюста.

«Джон Кэн Ансалан, также известный под именем Хуррем Кэн Ансалан, президент зарегистрированной в Орландо (Флорида) компании по торговле сталью Metalhouse LLC приговорен к шести годам тюрьмы за сговор для отмывания средств и содействие нарушению американских санкций», — сообщили в ведомстве.

Реклама

Ранее глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС единогласно поддержали усиление антироссийских санкций. Помимо этого, планируется увеличение борьбы с обходом наложенных ограничений. Макрон отметил, что приоритет для государств Евросоюза — это военная поддержка Украины, в том числе поставки боеприпасов и совместное производство оружия.

Как заявили министры финансов и глав центробанков G7, страны «Большой семерки» продолжат вводить антироссийские санкции. Помимо этого, «Большая семерка» будет противодействовать попыткам обходить запреты.