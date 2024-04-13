Мир 13 апреля 2024, 01:10 Великобритания вслед за США запретила импорт металлов из России РИА «Новости»

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Великобритания присоединилась к санкциям США против России в отношении торговли металлами. Информация об этом появилась на сайте правительства страны.

Согласно тексту заявления, гражданам Великобритании, а также тем, кто находится на территории страны, запрещено приобретать на мировых биржах российский метал, произведенный после 23:59 12 апреля 2024 года.

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До этого США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. По данным американского Минфина, санкции также ограничат использование российских металлов на мировых биржах.

Ранее Европейский союз ввел уголовную ответственность за обход или нарушение антироссийских санкций. Уголовными преступлениями будут считаться торговля подсанкционными товарами, помощь в обходе запрета на поездки и запрещенная финансовая деятельность. Законопроект вступит в силу через 20 суток после того, как его опубликую в официальном журнале Евросоюза.