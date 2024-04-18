Мир 18 апреля 2024, 08:34 Страны G7 продолжат вводить антироссийские санкции Страны G7 намерены продолжать вводить санкции против России Unsplash

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Страны G7 продолжат вводить санкции против России. Также «Большая семерка» будет работать со введенным потолком цен на нефть. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление министров финансов и глав центробанков G7 по итогам встречи в Вашингтоне.

«Мы остаемся привержены внедрению и применению финансовых и экономических санкций», — указали в документе.

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Также «Большая семерка» будет противодействовать попыткам обходить санкции, в том числе «через действия против субъектов из третьих стран». В G7 подчеркнули, что продолжат продумывать схемы по предотвращению поставок передовых материалов в Россию. Представители страны заявили о намерении снижать нефтегазовые доходы РФ, в частности, с помощью механизма потолка цен на нефть.

По мнению руководителей финансовых ведомств, заявление которых опубликовали на сайте итальянского председательства в G7, введенные санкции против России «ослабили ее возможности» по боевым действиям и якобы «серьезно повлияли на экономику».