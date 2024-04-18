18 апреля 2024, 08:34
Страны G7 продолжат вводить антироссийские санкции
Страны G7 намерены продолжать вводить санкции против России
Страны G7 продолжат вводить санкции против России. Также «Большая семерка» будет работать со введенным потолком цен на нефть. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление министров финансов и глав центробанков G7 по итогам встречи в Вашингтоне.
«Мы остаемся привержены внедрению и применению финансовых и экономических санкций», — указали в документе.
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Также «Большая семерка» будет противодействовать попыткам обходить санкции, в том числе «через действия против субъектов из третьих стран». В G7 подчеркнули, что продолжат продумывать схемы по предотвращению поставок передовых материалов в Россию. Представители страны заявили о намерении снижать нефтегазовые доходы РФ, в частности, с помощью механизма потолка цен на нефть.
По мнению руководителей финансовых ведомств, заявление которых опубликовали на сайте итальянского председательства в G7, введенные санкции против России «ослабили ее возможности» по боевым действиям и якобы «серьезно повлияли на экономику».
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Нефть
Цена на нефть
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