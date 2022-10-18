Следователи из ФРГ назвали диверсией взрывы на «Северных потоках» | 360°

Мир 18 октября 2022, 09:56 Следователи из ФРГ назвали диверсией взрывы на «Северных потоках» WSJ: немецкие следователи не выявили причастных к аварии на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Следователи из ФРГ пришли к выводу, что взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», скорее всего, стали следствием диверсий. Об этом рассказали журналисты американского издания The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом следствия.

Они отметили, что немецким следователям не удалось выявить определенного автора взрывов. При этом сотрудники правоохранительных органов Германии придерживаются версии о причастности России к аварии на газопроводах. Источники и доказательства этого варианта развития событий пока не приведены.

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Также следователи сильно усомнились в версии с применением военной подводной лодки. Напротив, они рассматривают сценарий с дистанционным происхождением взрыва. Согласно ему, источник аварии сначала разместили в Балтийском море с корабля, а затем на расстоянии активировали его. Такой версией с журналистами поделились анонимные источники в Германии.

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