Мир 28 июня 2023, 10:56 Американский полковник предупредил о крахе ВСУ и всего киевского режима Полковник ВС США Макгрегор объявил о скором развале ВСУ из-за дезертирства Официальный сайт президента Украины

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины деморализованы и бегут с поля боя, армия близка к развалу. Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предупредил об этом на своем YouTube-канале.

«Украинские вооруженные силы находятся на грани развала. Они полностью деморализованы. <…> У режима [президента Украины] Владимира Зеленского большие проблемы», — сказал он.

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Армия, по словам полковника, понесла большие потери во время неудавшегося контрнаступления. Начались проблемы с мобилизацией — потенциальные новобранцы делают все, чтобы избежать призыва. Те, кого все-таки отправили в зону спецоперации, дезертировали с поля боя или сдались в плен. Дуглас Макгрегор предупредил, что эта ситуация может стать последним вздохом для президента Украины и его сторонников.

Министр обороны Украины Алексей Резников не согласился с тем, что продвижение в рамках контрнаступления происходит слишком медленно. Он заявил, что главное событие кампании еще впереди.